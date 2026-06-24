Vergunning verleend voor milieuwijziging in Heeswijk-Dinther

De gemeente Bernheze heeft een omgevingsvergunning verleend voor een milieuwijziging aan de Jan van den Boomstraat 9 in Heeswijk-Dinther. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft het veranderen van een inrichting op het genoemde adres. De aanvraag valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en wordt daarnaast gezien als een melding volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De vergunning is definitief en kan vanaf 24 juni 2026 worden ingezien. Het zaaknummer is Z/208525. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij er tijdens deze periode beroep wordt ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tot 5 augustus 2026 online te bekijken via www.officielebekendmakingen.nl. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente of het omgevingsdienst via e-mail, waarbij het zaaknummer vermeld moet worden.