Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft besloten een kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op het Raadhuisplein. Dit gebeurt om een inwoner met een handicap meer vrijheid te geven bij het parkeren.

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Een bewoner van Son en Breugel heeft een aanvraag ingediend voor een gehandicaptenparkeerplaats. Deze persoon beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart en voldoet aan de eisen van het gemeentelijk beleid. Door een kentekengebonden parkeerplek te reserveren, kan de aanvrager dichtbij huis parkeren en veilig uitstappen met behulp van een rollator.

De parkeerdruk in de omgeving zal hierdoor iets toenemen, omdat andere voertuigen geen gebruik meer kunnen maken van deze parkeerplaats. Toch heeft de gemeente besloten dat het belang van de aanvrager zwaarder weegt dan dat van de overige bewoners. De politie is geïnformeerd en heeft akkoord gegeven.

Het parkeerbord wordt geplaatst zodra de bezwaartermijn is afgelopen. Het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad en online in te zien.