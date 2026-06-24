Son en Breugel wijst laadplekken voor elektrische auto's aan

De gemeente Son en Breugel heeft besloten om op elf locaties parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto's. Dit gebeurt onder meer aan Zonnepad, Dekkerstraat en Jasmijnstraat, vanwege de groeiende vraag naar laadpunten.

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Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar laadvoorzieningen voor elektrische auto's, heeft de gemeente Son en Breugel 22 parkeerplaatsen aangewezen op elf locaties. Deze plekken, waaronder aan de Aziëlaan en Jufferlaan, zijn specifiek bedoeld voor voertuigen die elektrisch opladen. Het besluit sluit aan bij het gemeentelijke beleid om duurzaam vervoer te stimuleren en zo bij te dragen aan klimaatdoelen.

Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen gereserveerd. Dit kan leiden tot een lichte toename van de parkeerdruk en grotere loopafstanden naar reguliere parkeerplekken, maar de gemeente vindt het stimuleren van elektrisch rijden belangrijker. Het gebruik van deze plekken is strikt gereguleerd; alleen voertuigen die daadwerkelijk opladen mogen er staan. Na het opladen moeten bestuurders hun auto verplaatsen.

De gemeente werkt samen met Vattenfall en de provincies Noord-Brabant en Limburg om slimme laadinfrastructuur te realiseren. De locaties zijn bepaald op basis van toekomstige laadbehoeften en criteria zoals verkeersveiligheid en een goede dekking per wijk.