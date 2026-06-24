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Termijn verlengd voor vergunning garage met woonruimte in Budel
Vandaag om 10:51
De gemeente Cranendonck heeft de aanvraagtermijn voor een vergunning aan de Burgemeester Van Ginnekenstraat in Budel met zes weken verlengd. Het besluit is genomen op 19 juni 2026.
De verlenging betreft een vergunningaanvraag voor een garage met tijdelijke woonruimte op het adres Burg. Van Ginnekenstraat 13 in Budel. Het dossiernummer van deze aanvraag is 475589. De aanvraag valt onder de categorie 'omgevingsplanactiviteit'.
Het besluit om de termijn te verlengen is uitsluitend bedoeld als kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de stukken liggen niet ter inzage.
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