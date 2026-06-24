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Omgevingsvergunning voor boomvervanging Fleminglaan Eindhoven ingetrokken
Vandaag om 10:51
De aanvraag voor het vervangen van een boom aan de Fleminglaan in Eindhoven is ingetrokken. Het betreft een vergunningaanvraag die oorspronkelijk op 27 mei 2026 werd ingediend.
De vergunningaanvraag had betrekking op het kappen en vervangen van een boom op het adres Fleminglaan 18, 5644DH Eindhoven. De aanvraag viel onder de categorie 'groene reden'.
Het intrekken van deze aanvraag is uitsluitend een mededeling. De documenten zijn niet openbaar en er kunnen geen bezwaren worden ingediend.
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