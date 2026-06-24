Vergunningsaanvraag voor kamerverhuur in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om het gebruik van een pand in Eindhoven te legaliseren voor kamerverhuur. Het gaat om vijf kamers aan de Tongelresestraat.

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Op 22 juni 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een pand aan de Tongelresestraat in Eindhoven. De eigenaar wil het pand, gelegen op nummer 257, officieel gebruiken voor het verhuren van vijf kamers.

De vergunningaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Bezwaar maken tegen deze aanvraag is op dit moment niet mogelijk.