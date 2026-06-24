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Airco buiten unit in Eindhoven niet vergunningsplichtig
Vandaag om 10:51
Een aanvraag voor het plaatsen van een airco buiten unit in Eindhoven heeft geleid tot het besluit dat hiervoor geen vergunning nodig is.
Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit aan de Glooiing in Eindhoven. Na beoordeling is besloten dat de geplande plaatsing van de buiten unit niet vergunningsplichtig is. De verzenddatum van het besluit was 22 juni 2026.
Het besluit is vanaf twee dagen na publicatie in te zien op het Inwonersplein in Eindhoven, maar ook digitaal beschikbaar. Hiermee is duidelijk dat de plaatsing van de airco zonder aanvullende toestemming kan doorgaan.
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