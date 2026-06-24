Vergunning aangevraagd voor kamerverhuur in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om het pand aan de Tongelresestraat in Eindhoven te gebruiken voor kamerverhuur van vijf kamers. Het gaat om een legalisatie van het huidige gebruik.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 22 juni 2026 ontvangen en betreft het pand aan de Tongelresestraat 253. Het doel is om het gebruik als kamerverhuurpand met vijf kamers officieel te maken.

De vergunning is ter kennisgeving ingediend en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.