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Groot onderhoud Bossche Broek Noord in Den Bosch

Vandaag om 10:53

De gemeente Den Bosch heeft een melding ontvangen voor het gebruik van grond bij groot onderhoud in het Bossche Broek Noord.

Gevonden voor jou

De melding gaat over het toepassen van grond in het natuurgebied Bossche Broek Noord. Dit betekent dat grond zal worden gebruikt, bijvoorbeeld om delen van het gebied op te hogen of aan te leggen. Het besluit is op 26 mei ontvangen door de gemeente.

Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor vragen over het besluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Daarbij dient het zaaknummer Z/506130 vermeld te worden.

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