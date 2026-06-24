Bouw van 8 woningen aan Julianastraat in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van acht woningen aan Julianastraat 8A in Kaatsheuvel. Het plan omvat ook een uitbreiding op de eerste verdieping.

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De aanvraag voor de bouw is op 18 juni 2026 ontvangen. Het gaat om de bouw van acht woningen en een uitbreiding op de eerste verdieping aan de Julianastraat 8A in Kaatsheuvel.

Bij de uitbreiding wordt een extra verdieping toegevoegd aan het gebouw, waardoor het complex wordt uitgebreid. De vergunningaanvraag betreft een regulier traject.