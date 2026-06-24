Vergunning aangevraagd voor schuilstal in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een schuilstal aan de Plantloonseweg in Kaatsheuvel. Het gaat om perceel O, nummer 314, op verzoeklocatie 2026061800648. De aanvraag is op 18 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuilstal op een locatie aan de Plantloonseweg, nabij Kaatsheuvel. Het perceel waar de stal moet komen, heeft de aanduiding O, nummer 314.

De vergunningaanvraag is geregistreerd onder de specifieke verzoeklocatiecode 2026061800648. Deze code wordt gebruikt om de locatie van de aanvraag administratief te identificeren.