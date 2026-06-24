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Vergunning aangevraagd voor werkzaamheden aan Eftelingsestraat

Vandaag om 10:56

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van hekwerk en toegangspoorten, het verwijderen van een rioolput en het tijdelijk verharden van de wegberm aan de Eftelingsestraat in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft verschillende werkzaamheden op de Eftelingsestraat. Zo wil men het hekwerk wijzigen en twee toegangspoorten omwisselen. Daarnaast wordt gevraagd om een rioolput te verwijderen en de wegberm tijdelijk te verharden.

De aanvraag is ingediend op 19 juni 2026 en heeft betrekking op een locatie in Kaatsheuvel. Het gaat om tijdelijke aanpassingen en werkzaamheden die invloed hebben op de directe omgeving.

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