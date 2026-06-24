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Vergunning aangevraagd voor verlenging inrit in Kaatsheuvel

Vandaag om 10:56

In Kaatsheuvel is een vergunning aangevraagd voor het verlengen van de inrit aan de Antoniusstraat richting de Andorrastraat.

Gevonden voor jou

Op Antoniusstraat 23 in Kaatsheuvel wil men de in-uitrit richting de Andorrastraat verlengen. Hiervoor is op 18 juni 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

De verlenging van de inrit kan bijvoorbeeld nodig zijn om het verkeer beter te laten doorstromen of om het terrein toegankelijker te maken. De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure.

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