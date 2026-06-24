WK voetbal op groot scherm in Rijsbergen op 20 juni

Op 20 juni wordt het WK voetbal uitgezonden op een groot scherm op Kennedyplein in Rijsbergen. Het evenement is goedgekeurd door de gemeente Zundert.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft op 18 juni toestemming gegeven voor een tijdelijke festiviteit op Kennedyplein in Rijsbergen. Hier wordt op 20 juni het WK voetbal uitgezonden op een groot scherm.

De melding van het evenement is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600757. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de aanvraag. Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen deze melding is niet mogelijk.