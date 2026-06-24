Grond wordt toegepast aan Baan achter de Plakken in Tilburg

In Tilburg is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Baan achter de Plakken. Deze melding viel onder het Besluit activiteiten leefomgeving en werd op 22 juni 2026 afgerond.

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Bij de melding gaat het om het gebruik van grond of baggerspecie, wat betekent dat materiaal zoals aarde of baggerslib op deze locatie wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld dienen voor het ophogen van grond of het aanleggen van terreinen. De procedure stond geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00016518.

De melding is niet openbaar en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingediend. Voor vragen over deze melding wordt verwezen naar de correspondentie met het betrokken e-mailadres van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.