Vergunning verleend voor appartementen aan Molenstraat in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van acht appartementen aan de Molenstraat. Tegen het besluit zijn geen bezwaren ingediend.

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Op 15 juni heeft de gemeente Deurne besloten een vergunning te verlenen voor het bouwen van een appartementencomplex op de Molenstraat 8 tot en met 10d. Het gaat om acht appartementen. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2021-0292. Een eerder ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen, maar daartegen zijn geen reacties ingediend.

De vergunning betreft de activiteiten 'bouwen' en 'handelen in strijd met regels RO' (Ruimtelijke Ordening). Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.