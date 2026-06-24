Nieuwe vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen Deurne

Deurne heeft per 2 juni 2026 nieuwe wethouders benoemd. Dit brengt veranderingen in de vertegenwoordiging binnen diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Het oude aanwijzingsbesluit uit 2024 is vervangen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft nieuwe leden en plaatsvervangende leden aangewezen voor verschillende gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Deze wijziging is nodig door de samenstelling van het nieuwe college, met vijf benoemde wethouders: Joan van Rixtel, Janke van Dijk, Geert van Rijt, Jeroen van Lierop en Wouter Bulten.

Burgemeester Greet Buter is aangewezen als lid van onder andere de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant en het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. De wethouders nemen deel aan andere samenwerkingsverbanden, zoals de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Het nieuwe besluit treedt in werking na bekendmaking en vervangt het aanwijzingsbesluit van 2024.