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Grond wordt toegepast bij Heikant in Helvoirt
Vandaag om 11:04
Bij Heikant in Helvoirt wordt grond toegepast, meldt de gemeente Vught.
De gemeente Vught heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond bij Heikant, vlakbij nummer 10 in Helvoirt. Het gaat om een activiteit waarbij grond wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen.
De melding is geregistreerd op 1 juni 2026 en heeft zaaknummer Z/506583. Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.
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