Bodemwisselaar aangevraagd in Strijbeek

Er is een vergunning aangevraagd om een gesloten bodemwisselaar te boren aan de Strijbeekseweg 28 in Strijbeek. De aanvraag is ingediend bij de gemeente Alphen-Chaam.

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Een gesloten bodemwisselaar is een systeem waarbij warmte wordt gewonnen uit de bodem. Voor het boren hiervan is een vergunning nodig, omdat het effect kan hebben op het milieu en de bodem.

De aanvraag is op 2 juni 2026 binnengekomen bij de gemeente. Het gaat om een locatie op de Strijbeekseweg in Strijbeek. De gemeente zal de aanvraag beoordelen voordat er een besluit wordt genomen.

Wilt u meer weten over de aanvraag? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente Alphen-Chaam via telefoon 088-3821000.