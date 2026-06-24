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Mutti's skihut wil horecavergunning in Uden

Vandaag om 11:06

Mutti’s skihut in Uden heeft een aanvraag ingediend voor een horecavergunning. Het gaat om de exploitatie van een openbare inrichting aan de Birgittinessenstraat.

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Op 18 juni 2026 is een vergunning aangevraagd voor het exploiteren van een horecabedrijf aan de Birgittinessenstraat 1B in Uden. De aanvraag valt onder de Algemene plaatselijke verordening Maashorst en de Alcoholwet.

Het betreft Mutti’s skihut, die zich wil vestigen op deze locatie. De vergunning is nodig om officieel een openbare horecainrichting te mogen exploiteren. De aanvraag wordt behandeld door de gemeente Maashorst.

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