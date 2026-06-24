Van klusser tot international: Joppe combineert tophockey met eigen bedrijf

Hij hoopt de komende jaren een grote naam bij de OranjeHockey Heren te worden. Nu voelt Joppe Wolbert (21) uit Den Bosch zich als kersverse debutant nog een kleine jongen tussen de sterren. De verdediger van HC ’s-Hertogenbosch wil naast een topsportcarrière zijn eigen klusbedrijf laten groeien. “Ik vraag me weleens af waar ik de tijd vandaan haal.”

Wolbert stond in de jeugd van zijn club bekend als een groot talent. “Maar ik was niet het supertalent waarvan iedereen zeker wist dat ik het ging redden. Zelf had ik er wel altijd vertrouwen in dat ik het eerste team zou halen. Dat het is gelukt, komt voor een groot deel door mijn mentaliteit. Ik werk hard voor het team en als verdediger ben ik een taaie. Het gaat om gasgeven en met volle overtuiging iets doen.” In april dit jaar maakte hij zijn debuut voor Oranje tegen België, maar dat was geen officiële interland. Nederland komt deze weken uit in de internationale hockeycompetitie FIH Pro League en daarin maakte hij afgelopen weekend wel zijn debuut. "Ik bleef rustig, want ik wist dat het een keer ging gebeuren. Ook fijn dat er minder druk op stond dan bij een wedstrijd op een eindronde. Als debutant wordt er nog niet al teveel van je verwacht, een fout maken kan.”

"Het niveau ligt hoger dan ik gewend ben."

Nederland speelde vier interlands in ruim een week in Rotterdam, deze week speelt het vier wedstrijden in België tegen het gastland en Australië. “Het is aanpoten, het niveau ligt hoger dan ik gewend ben. En dan komt dit warme weer erbij. Ik zie het als een geweldige kans om ervaring op te doen. Hoe vaker ik het doe, hoe meer ik eraan gewend raak. Uiteindelijk wil ik een vaste waarde worden, al besef ik dat dat binnen één of twee jaar een flinke uitdaging is.” Na Oranje meldt hij zich volgende week bij Jong Oranje. Vanaf 2 augustus volgt een korte vakantie om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. HC ’s-Hertogenbosch is ambitieus, er moet de komende jaren weer een kampioensfeest komen. De laatste keer was in 2001 en toen was Wolbert nog niet eens geboren. “Er staat een goede groep met een aantal versterkingen en vanuit de jeugd komen talenten door. We willen het hoogst haalbare pakken.”

"Een bedrijf is lastig te combineren met topsport."