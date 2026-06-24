Vakantiemelding mogelijk bij buurtpreventie in Heusden

Inwoners van Heusden kunnen hun vakantie doorgeven aan buurtpreventie. Zij houden dan een extra oogje in het zeil terwijl jij weg bent.

Gevonden voor jou

Bewoners van de gemeente Heusden kunnen een vakantiemelding doorgeven aan het buurtpreventieteam in hun dorp. Dit team zorgt ervoor dat er extra toezicht is op jouw woning tijdens de vakantieperiode.

Het buurtpreventieteam bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor veiligheid in de buurt. Naast het doorgeven van een vakantiemelding kun je ook zelf deelnemen aan buurtpreventie. Zo blijf je in beweging en ontmoet je andere bewoners.

Hoe werkt het?

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het buurtpreventieteam om meer informatie te krijgen.