Eikenprocessierups ondanks bestrijding volop aanwezig in Heusden

Hoewel eikenbomen preventief zijn behandeld tegen de eikenprocessierups, komen er alsnog veel meldingen binnen. Nieuwe rupsen verschijnen ook van buitenaf. De gemeente Heusden zet prioriteiten bij het verwijderen van nesten.

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Dit voorjaar zijn eikenbomen binnen de bebouwde kom behandeld met een biologisch middel. Xentari, dat gebruikt wordt, zorgt ervoor dat rupsen sterven zodra ze van de bladeren eten. Dit middel is veilig voor andere dieren en voorkomt een groot deel van de overlast.

Toch worden er nu veel nesten van de eikenprocessierups gemeld. Niet alle rupsen worden door de behandeling bestreden, en er kunnen nieuwe nesten ontstaan door rupsen die van buitenaf komen. Dit maakt het bestrijden van de rups een tijdrovende klus.

Prioriteit bij drukke plekken

Van mei tot en met juli worden nesten van de eikenprocessierups verwijderd door ze weg te zuigen. De gemeente richt zich daarbij uitsluitend op nesten in de openbare ruimte. Locaties waar veel mensen komen, zoals speelplaatsen, begraafplaatsen en fietsroutes, krijgen daarbij voorrang.

De gemeente hanteert een prioriteitenlijst. Eerst worden plekken aangepakt waar direct contact met mensen mogelijk is, zoals sportvelden en gemeentelijke gebouwen. Daarna volgen onder meer recreatieplassen, toeristische fietsroutes en industrieterreinen. Het kan soms even duren voordat een nest wordt verwijderd.

Geen hulp op privéterrein

De bestrijding richt zich uitsluitend op openbare locaties. Nesten op particulier terrein worden niet door de gemeente weggehaald. Eigenaren van privégrond moeten zelf een oplossing zoeken als zij last hebben van de rupsen.

De gemeente Heusden vraagt inwoners om nesten in de openbare ruimte te melden. Meldingen worden beoordeeld en ingepland voor verwijdering. Het werk is specialistisch en kan niet altijd direct worden uitgevoerd.