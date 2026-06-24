Groenonderhoud Loon op Zand: eikenprocessierups en meer

In Loon op Zand worden deze zomer uitgebreide groenwerkzaamheden uitgevoerd. Het bestrijden van de eikenprocessierups, snoeien van bomen en knippen van hagen staan op de planning.

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De gemeente Loon op Zand voert van juli tot en met september diverse onderhoudswerkzaamheden uit. Naast het reguliere onderhoud, zoals maaien en onkruid verwijderen, worden ook specifieke taken aangepakt.

Een van de prioriteiten is het bestrijden van de eikenprocessierups. Nesten worden verwijderd op plekken waar de overlast groot is. Daarnaast wordt gestart met het snoeien van bomen, waarbij extra aandacht gaat naar dood hout en snelgroeiende soorten.

Focus op veiligheid

Voor de verkeersveiligheid worden zichthoeken het hele groeiseizoen gemaaid. Ook bossen en bossingels krijgen onderhoud: de eerste meter wordt kort gehouden. Bossingels zijn aaneengesloten stroken met bomen en struiken die het landschap kenmerken.

Vanaf september begint het maaien van oevers en watergangen. Dit draagt bij aan een goede waterafvoer. Bovendien worden afvalbakken en kolken gereinigd. De afvalbakken worden twee keer per jaar schoongemaakt, terwijl de kolken vanaf eind september aangepakt worden om regenwater goed te kunnen afvoeren.

Planning inzien

De gemeente heeft een onderhoudskalender beschikbaar gesteld. Hierop zijn alle werkzaamheden terug te vinden voor inwoners die willen weten wanneer specifieke taken worden uitgevoerd.