Brandweer rukt uit voor giftige gassen bij boerderij in Oijen

Bij een boerderij aan de Bernhardweg in Oijen zijn woensdagochtend giftige gassen vrijgekomen nadat de boer een dag eerder gras had ingekuild. De brandweer heeft metingen verricht en houdt de situatie voor de veiligheid nog even in de gaten.

Ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) werd opgeroepen. Volgens de brandweer is er geen direct gevaar voor de omgeving, omdat er geen huizen of dieren in de buurt zijn.

Naast het doen van metingen zette de brandweer ook een waterstraal in, om de situatie onder controle te houden. Brandweerlieden droegen uit voorzorg speciale beschermende pakken.