Weekmarkt Deurne past tijden aan vanwege hitte

De weekmarkt in Deurne begint aankomende vrijdag eerder door de verwachte warmte. De markt is open van tien tot twee uur.

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Vanwege de hoge temperaturen die vrijdag worden voorspeld, worden de openingstijden van de weekmarkt in Deurne aangepast. De markt op de Markt is normaal gesproken later geopend, maar zal nu van tien uur 's ochtends tot twee uur 's middags plaatsvinden.

De wijziging is bedoeld om zowel bezoekers als marktkooplui een aangenamere omgeving te bieden. De vroege opening moet ervoor zorgen dat de activiteiten grotendeels plaatsvinden voordat de warmte op zijn hoogtepunt is.

De weekmarkt op de Markt in Deurne trekt wekelijks veel bezoekers. Met de aanpassing wil de organisatie rekening houden met de gezondheid en het comfort van iedereen die aanwezig is.

Het blijft belangrijk om voldoende water te drinken en verkoeling te zoeken tijdens het warme weer. Voorlopig is dit de enige markt in de regio waar de tijden worden aangepast.