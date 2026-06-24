Code oranje in Steenbergen door extreme hitte

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd vanwege extreme hitte op 24, 25 en 26 juni. Het Nationaal Hitteplan is sinds 18 juni actief. Temperaturen stijgen tot boven de 35 graden en ook 's nachts blijft het warm.

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Steenbergen maakt zich op voor tropische temperaturen, met een waarschuwing van het KNMI voor gevaarlijk weer. Code oranje geldt op woensdag, donderdag en vrijdag, vanwege uitzonderlijk hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan, dat sinds 18 juni actief is, moet helpen bij het voorkomen van gezondheidsproblemen.

De komende dagen kunnen temperaturen boven de 35 graden uitkomen. Ook 's nachts blijft het warm, wat met name voor kwetsbare groepen risico's oplevert. Ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische ziekte en buitenwerkers zijn extra gevoelig voor de gevolgen van hitte, zoals uitdroging en oververhitting.

Maatregelen tegen hitte

Om de impact van de hitte te beperken, raadt de gemeente eenvoudige maatregelen aan. Drink voldoende water, zoek verkoeling en vermijd inspanning tijdens de warmste uren. Houd je woning koel door overdag ramen en deuren gesloten te houden en ventileer in de ochtend of avond. Luchtige kleding en bescherming tegen de zon kunnen ook helpen.

Daarnaast wordt opgeroepen om elkaar in de gaten te houden. Vooral ouderen en kwetsbare mensen kunnen extra hulp gebruiken. Een klein gebaar, zoals het aanbieden van hulp of water, kan veel verschil maken.

Let op kinderen en huisdieren

Kinderen en huisdieren mogen nooit in een stilstaande auto achtergelaten worden, omdat de temperatuur daar snel gevaarlijk hoog kan oplopen. Zorg dat dieren altijd toegang hebben tot water en een koele plek.

Bij klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid of extreme vermoeidheid wordt geadviseerd een koele plek op te zoeken en water te drinken. Ernstige klachten kunnen wijzen op een hitteberoerte, waarbij snel medische hulp nodig is.

Meer informatie over hoe om te gaan met hitte is te vinden op de websites van het RIVM en het Rode Kruis.