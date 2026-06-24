Nieuwe Den Domp in Haaren krijgt duidelijk beheer

De gemeente Oisterwijk en SGH hebben afspraken gemaakt over het nieuwe Den Domp. Het gemeenschapshuis komt aan het Mgr. Bekkersplein in Haaren. SGH gaat het gebouw beheren en exploiteren. De oude locatie van Den Domp wordt geschikt gemaakt voor woningbouw.

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Het nieuwe Den Domp wordt een modern gemeenschapshuis dat voldoet aan de wensen van huidige gebruikers. De gemeente Oisterwijk blijft eigenaar, terwijl Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) verantwoordelijk wordt voor het dagelijkse beheer en de exploitatie. Verenigingen en andere gebruikers zullen, net als nu, ruimtes via SGH huren.

Het gebouw krijgt een multifunctionele opzet, zodat de ruimtes optimaal benut kunnen worden. Er komen extra mogelijkheden voor activiteiten, ontmoeting en horeca. Bovendien wordt het nieuwe gebouw duurzaam en energiezuinig, waardoor het toekomstbestendig is.

Nieuwe woningen in centrum Haaren

Als het nieuwe gemeenschapshuis klaar is, kan de huidige locatie aan de Kerkstraat een andere functie krijgen. SGH draagt het oude gebouw over aan de gemeente, die de plek wil gebruiken voor woningbouw. Dit zorgt voor extra woonruimte in het hart van Haaren.

De voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Den Domp zijn in volle gang. Na de zomer wordt begonnen met de sloop van het oude gemeentehuis. Een aannemer zal worden gekozen voor de bouw van het gemeenschapshuis en de appartementen. Hiermee komt de opening van het nieuwe Den Domp weer een stap dichterbij.