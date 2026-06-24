Onderzoek TU Eindhoven: veel websites niet toegankelijk genoeg

Veel Nederlandse websites voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen. Dat blijkt uit onderzoek van Dante Göbbels, promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij analyseerde duizenden websites en ontdekte dat vooral commerciële bedrijven tekortschieten. De meest voorkomende problemen zijn slecht leesbare tekst, ontbrekende alternatieve afbeeldingen en onduidelijke navigatie.

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De toegankelijkheid van Nederlandse websites laat te wensen over, ondanks Europese regelgeving die bedrijven verplicht om hun digitale diensten toegankelijk te maken. Uit het onderzoek van Göbbels blijkt dat commerciële websites gemiddeld meer dan vijftig fouten bevatten op hun homepage. Bij overheidswebsites ligt dat aantal lager, maar ook daar is verbetering nodig.

Göbbels onderzocht welke barrières bezoekers ervaren. Veel websites hebben bijvoorbeeld te weinig contrast tussen tekst en achtergrond, wat de leesbaarheid vermindert. Ook ontbreken vaak alternatieve teksten bij afbeeldingen, waardoor blinden en slechtzienden deze niet via een schermlezer kunnen interpreteren. Andere veelvoorkomende problemen zijn navigatie die niet werkt met het toetsenbord en formulieren die lastig in te vullen zijn.

Uitdagingen voor bedrijven

Een belangrijke oorzaak van de gebrekkige toegankelijkheid is onwetendheid bij bedrijven. Volgens Göbbels kennen veel organisaties de internationale richtlijnen, zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), niet of vinden ze deze te ingewikkeld. Daarnaast is er weinig handhaving, waardoor bedrijven niet worden aangespoord om hun websites te verbeteren.

Het probleem treft een grote groep mensen. Meer dan 2,3 miljoen Nederlanders hebben baat bij toegankelijke websites. Dat zijn niet alleen blinden of slechtzienden, maar ook bijvoorbeeld ouderen, mensen met dyslexie of gebruikers met een trage internetverbinding. Met de vergrijzing neemt de urgentie verder toe.

Oplossingen en kansen

Göbbels pleit voor meer bewustwording, betere training en strengere handhaving. Zo zouden IT-studenten standaard moeten leren hoe ze toegankelijkheid kunnen toepassen, en kunnen bedrijven profiteren van praktische hulpmiddelen zoals toegankelijke webcomponenten. Hij benadrukt ook dat toegankelijk ontwerp vaak leidt tot innovaties waar iedereen baat bij heeft, zoals ondertiteling en spraakherkenning.

Zondag 28 juni is de Dag van de Digitale Toegankelijkheid. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor het belang van toegankelijke digitale diensten. Hoewel er al stappen zijn gezet, zoals de invoering van de Europese Toegankelijkheidswet, toont het onderzoek van Göbbels aan dat er nog veel werk aan de winkel is.