Dit is hoe boeren hun planten en dieren tegen de hitte beschermen

Niet alleen jij hebt het warm: ook veel planten en dieren vechten vandaag om het hoofd koel te houden. Dat vormt een flinke opgave voor boeren met vee of gewassen. Hoe gaan zij daarmee om, en waar moeten zij rekening mee houden? Erik Martens van de ZLTO legt het uit.

Martens wil allereerst benadrukken dat er bij deze hitte heel veel regels voor boeren bestaan. Die staan allemaal opgenomen in het hitteprotocol van de NVWA. "Dat is afgestemd met alle partijen, ook de ZLTO. Dat is het protocol waar boeren zich aan moeten houden." Je kunt het protocol vinden op de site van NVWA. Vee en dieren in de stal

Dat vormt een flinke opgave voor boeren met vee of gewassen. Vanaf 27 graden gaat de NVWA bijvoorbeeld actiever controleren op het dierenwelzijn in veetransporten. Bij een temperatuur van 35 graden is veevoer verboden, tenzij de wagen actief wordt gekoeld.

Rol van de NVWA De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beschermt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en de natuur. De NVWA maakt geen beleid, dat doen de ministeries. De NVWA is toezichthouder. Dat betekent dat de NVWA controleert of boeren het hitteprotocol op dit moment goed volgen. Als het nodig is, grijpt de NVWA in. Constateert een inspecteur een overtreding van het dierenwelzijn? Dan krijgt een boer een waarschuwing, een maatregel opgelegd en mogelijk ook een boete, zegt de NVWA.