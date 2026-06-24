Bouwvak BBQ op Noordkade in Veghel toegestaan

De gemeente Meierijstad heeft de melding voor een bouwvak BBQ op 23 juli 2026 aan de Verlengde Noordkade 4 in Veghel goedgekeurd.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juni 2026 besloten de aanvraag voor een incidenteel evenement aan te nemen. Het gaat om een bouwvak BBQ die plaatsvindt op vrijdag 23 juli 2026 aan de Verlengde Noordkade in Veghel.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer IF-2026-2970. Dit nummer kan worden gebruikt bij verdere correspondentie met de gemeente.