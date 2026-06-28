Woonboerderij in Haaren te koop: 'Sfeer van vroeger met moderne gemakken'
Ruim drieënhalve eeuw geschiedenis staat te koop aan de Belversestraat in Haaren. Met pijn in het hart zoekt Sandra Prudon een nieuwe eigenaar voor haar woonboerderij. Het was liefde op het eerste gezicht toen ze het pand zeven jaar geleden voor het eerst zag. "Ik voelde me er direct thuis."
Wat haar vooral aansprak, is dat in het pand uit 1670 de geschiedenis nog zo goed voelbaar en zichtbaar is: "Ik viel echt voor die mooie boerenvloer, die hoge nok en die houten gebinten." Een ander pluspunt was voor Sandra de ligging. "Je zit hier heerlijk rustig, net buiten het dorp. Ik heb inmiddels twee grote honden en die kunnen lekker loslopen op het erf."
Tot halverwege de vorige eeuw was het pand in gebruik als boerderij, vertelt Sandra. "Mijn buurman is hier geboren. Waar nu mijn woonkamer en keuken zijn, stonden toen nog de koeien. Dus het grootste deel was de stal. Het gezin zelf woonde met negen man op eigenlijk maar heel weinig vierkante meters."
De ouders van Sandra’s buurman verkochten de boerderij begin jaren zeventig aan een huisarts uit Oisterwijk. "Hij heeft het helemaal verbouwd tot woonhuis. Gelukkig deed hij dat wel met oog voor alle oude details. Daardoor heb je hier nog steeds de knusse sfeer van vroeger, maar dan wel met alle moderne gemakken."
"Maar ja, toen ik het kocht, was die verbouwing alweer een hele tijd geleden", vervolgt Sandra. "Dus moest er veel gebeuren. De slaapkamers, badkamer en keuken heb ik met hulp van lieve vrienden en professionals helemaal gerenoveerd en het huis heeft een nieuw rieten dak gekregen. Ook heb ik de tuin en de binnenplaats aangepakt. Er ligt nu een drainagesysteem voor als het veel regent."
Op het erf van de boerderij staat nog een bijgebouw en ook dat kreeg een flinke metamorfose. "Afgelopen winter heb ik daar de indeling veranderd, want die was heel onhandig. Ik heb het nu opgedeeld in drie delen: een zelfstandig appartementje, een garage en een werkplaats. Al met al is er echt heel veel gedaan."
Waarom de woonboerderij na al dat harde werken nu te koop staat? "Als het zou kunnen, zou ik hier zeker blijven wonen", zegt Sandra. "Ik ga het enorm missen, maar ik heb ander werk gevonden en het is te ver weg om heen en weer te reizen. Dat kost te veel tijd en dan moet ik ook nog alles hier in mijn eentje onderhouden." De verhuizing betekent een hele verandering. "Ik ga naar een nieuwbouwhuis, gelukkig wel in een rustig deel van een dorp en met een tuin voor de honden."
De woonboerderij staat te koop voor 950.000 euro. De woonoppervlakte is 194 vierkante meter en de perceelgrootte is 1.095 vierkante meter. Volgens Sandra heb je er veel mogelijkheden, zeker vanwege dat bijgebouw met gastenverblijf. "Dat maakt het bijvoorbeeld heel geschikt voor mensen met een wat ouder kind, want dat kan daar zelfstandig wonen. En het is ook ideaal voor mensen die voor hun ouders gaan zorgen of voor ondernemers die een kantoor bij huis willen."