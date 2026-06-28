Woonboerderij in Haaren te koop: 'Sfeer van vroeger met moderne gemakken'

Ruim drieënhalve eeuw geschiedenis staat te koop aan de Belversestraat in Haaren. Met pijn in het hart zoekt Sandra Prudon een nieuwe eigenaar voor haar woonboerderij. Het was liefde op het eerste gezicht toen ze het pand zeven jaar geleden voor het eerst zag. "Ik voelde me er direct thuis."

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

Wat haar vooral aansprak, is dat in het pand uit 1670 de geschiedenis nog zo goed voelbaar en zichtbaar is: "Ik viel echt voor die mooie boerenvloer, die hoge nok en die houten gebinten." Een ander pluspunt was voor Sandra de ligging. "Je zit hier heerlijk rustig, net buiten het dorp. Ik heb inmiddels twee grote honden en die kunnen lekker loslopen op het erf." Tot halverwege de vorige eeuw was het pand in gebruik als boerderij, vertelt Sandra. "Mijn buurman is hier geboren. Waar nu mijn woonkamer en keuken zijn, stonden toen nog de koeien. Dus het grootste deel was de stal. Het gezin zelf woonde met negen man op eigenlijk maar heel weinig vierkante meters."

De woonkamer van de woonboerderij in Haaren (foto: Essentieel Wonen Makelaars).

De ouders van Sandra’s buurman verkochten de boerderij begin jaren zeventig aan een huisarts uit Oisterwijk. "Hij heeft het helemaal verbouwd tot woonhuis. Gelukkig deed hij dat wel met oog voor alle oude details. Daardoor heb je hier nog steeds de knusse sfeer van vroeger, maar dan wel met alle moderne gemakken." "Maar ja, toen ik het kocht, was die verbouwing alweer een hele tijd geleden", vervolgt Sandra. "Dus moest er veel gebeuren. De slaapkamers, badkamer en keuken heb ik met hulp van lieve vrienden en professionals helemaal gerenoveerd en het huis heeft een nieuw rieten dak gekregen. Ook heb ik de tuin en de binnenplaats aangepakt. Er ligt nu een drainagesysteem voor als het veel regent."

De keuken van de woonboerderij (foto: Essentieel Wonen Makelaars).

Op het erf van de boerderij staat nog een bijgebouw en ook dat kreeg een flinke metamorfose. "Afgelopen winter heb ik daar de indeling veranderd, want die was heel onhandig. Ik heb het nu opgedeeld in drie delen: een zelfstandig appartementje, een garage en een werkplaats. Al met al is er echt heel veel gedaan."

Het terras van woonboerderij in Haaren (foto: Essentieel Wonen Makelaars).