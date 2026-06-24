Samenwerking Zundert Floreert verlengd tot 2030

De samenwerking binnen Zundert Floreert is verlengd tot 2030. Vier nieuwe partners sluiten zich aan bij het initiatief dat zich richt op een vitaal buitengebied in de gemeente Zundert.

Gevonden voor jou

Op 22 juni hebben de partners van Zundert Floreert het convenant ondertekend waarmee de samenwerking tot 2030 wordt voortgezet. Naast de gemeente Zundert, provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Treeport Zundert, ZLTO Zundert-Rijsbergen en de Dorpsraden, doen nu ook Brabants Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten mee.

Het doel van Zundert Floreert is om het buitengebied van Zundert vitaal te maken. Sinds 2022 werken inwoners, ondernemers en overheden samen aan plannen die de leefomgeving verbeteren. De maatschappelijke opgaven in het gebied zijn groot en vragen om een gezamenlijke aanpak.

Water en biodiversiteit

Watermanagement blijft een belangrijk thema in de komende jaren. Het programma Water in Balans richt zich op een betere verdeling van grond- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw programma, Levend Landschap, dat zich richt op een sterker landschap en meer biodiversiteit.

Een voorbeeld van een succesvol project binnen Zundert Floreert is de realisatie van Hofstede aan de Dreef. Dit laat zien hoe door samenwerking en het bundelen van kennis initiatieven tot stand komen die goed zijn voor zowel initiatiefnemers als de omgeving.

Toekomstbestendig buitengebied

De partners van Zundert Floreert benadrukken dat samenwerking essentieel is voor een toekomstbestendig buitengebied. Door plannen vroeg te bespreken en haalbaarheid te onderzoeken, worden kansen sneller benut. Initiatieven die bijdragen aan de balans tussen water, bodem, natuur en landbouw staan centraal.

Met de ondertekening van het convenant gaan de betrokken partijen met vertrouwen door op de ingeslagen weg om samen te bouwen aan een vitaal buitengebied in Zundert.