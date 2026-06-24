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Gewonde na botsing met auto's in Helmond

Vandaag om 12:53 • Aangepast vandaag om 13:20
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Bij een botsing tussen twee auto's op de Burgemeester van Houtlaan in Helmond woensdagmiddag is iemand gewond geraakt. Eén van de auto's kwam uit een zijstraat en zag de aankomende auto waarschijnlijk over het hoofd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een inzittende is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto's raakten allebei beschadigd en worden door een bergingsbedrijf meegenomen.

Een buurtbewoner schoot na het ongeluk meteen te hulp en zorgde met een paraplu en water voor wat verkoeling.

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