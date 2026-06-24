Gewonde na botsing met auto's in Helmond

Bij een botsing tussen twee auto's op de Burgemeester van Houtlaan in Helmond woensdagmiddag is iemand gewond geraakt. Eén van de auto's kwam uit een zijstraat en zag de aankomende auto waarschijnlijk over het hoofd.

Een inzittende is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto's raakten allebei beschadigd en worden door een bergingsbedrijf meegenomen.

Een buurtbewoner schoot na het ongeluk meteen te hulp en zorgde met een paraplu en water voor wat verkoeling.