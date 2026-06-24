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Zomertour Bijeen Heusden biedt zomeractiviteiten

Vandaag om 13:23 • Aangepast vandaag om 14:25

Van 13 juli tot en met 6 augustus organiseert Bijeen Heusden de Zomertour met activiteiten in buurthuizen.

Gevonden voor jou

Bijeen Heusden heeft deze zomervakantie een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. De Zomertour vindt plaats in buurthuis De Mand, De Schakel en De Stulp en biedt onder andere bingo, kaarten en fietstochten.

De activiteiten zijn verspreid over een periode van ruim drie weken. Deelnemers kunnen kiezen uit een breed aanbod en zich laten inspireren door het programma dat in de buurthuizen wordt gepresenteerd.

Meer informatie
Geïnteresseerden die meer willen weten over wat er georganiseerd wordt, kunnen terecht in een van de drie buurthuizen. Daarnaast is het programma ook te vinden op de websites www.bijeenheusden.nl/zomertour en www.doemeeinheusden.nl.

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Gemeente Heusden

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