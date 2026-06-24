Inwoners gemeente Heusden kunnen het rijbewijs nu online verlengen

Het is voortaan mogelijk om je rijbewijs in gemeente Heusden online te verlengen. Een bezoek aan het gemeentehuis is niet meer nodig.

Gevonden voor jou

Het online verlengen van je rijbewijs kan eenvoudig via de website van de RDW. Dit bespaart tijd en voorkomt dat je persoonlijk naar het gemeentehuis hoeft te gaan. Zorg wel dat je een geschikte pasfoto hebt die voldoet aan de eisen. Binnen twee werkdagen kun je je vernieuwde rijbewijs ophalen bij het gemeentehuis, zonder dat je een afspraak hoeft te maken.

Niet alle situaties maken gebruik van de online optie mogelijk. Een eerste aanvraag of verlenging bij verlies of diefstal vereist nog steeds een bezoek aan het gemeentehuis. Ook mensen van 75 jaar en ouder moeten rekening houden met extra stappen.

Medische keuring voor ouderen

Als je 75 jaar of ouder bent en je rijbewijs verloopt op of na je 75e verjaardag, dan is een medische keuring verplicht. Hiervoor moet je een gezondheidsverklaring invullen, wat digitaal kan via de website van het CBR. Hiervoor heb je je DigiD nodig.

Deze nieuwe online optie is een efficiënte oplossing voor de meeste mensen die hun rijbewijs willen verlengen. Het biedt gemak en bespaart tijd, al blijven er uitzonderingen voor specifieke situaties.