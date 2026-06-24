A27 komend weekend dicht tussen St. Annabosch en Hooipolder

Komend weekend is de A27 afgesloten tussen knooppunt St. Annabosch en knooppunt Hooipolder in de richting Utrecht. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit, inclusief werk aan viaducten. De afsluiting duurt van vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur.

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Verkeer richting Utrecht moet dit weekend rekening houden met extra reistijd. Tussen knooppunt St. Annabosch bij Breda en knooppunt Hooipolder bij Oosterhout is de A27 gesloten. Ook de tussenliggende op- en afritten zijn dicht. De werkzaamheden beginnen vrijdagavond om negen uur en duren tot maandagochtend vijf uur.

De afsluiting is nodig vanwege groot onderhoud aan de weg en viaducten. Volgens Rijkswaterstaat is het werk belangrijk om de A27 veilig en goed doorrijdend te houden. Door de werkzaamheden in het weekend uit te voeren, wordt de overlast beperkt, omdat er dan minder verkeer is.

Omleidingsroutes

Automobilisten worden omgeleid via de N65 en A2 richting Utrecht en Amsterdam. Verkeer dat naar Breda en Oosterhout wil, kan rijden via de A58, A16 en A59. De gele borden langs de weg wijzen de alternatieve routes aan.

Rijkswaterstaat benadrukt het belang van veiligheid tijdens de werkzaamheden. Ze vragen weggebruikers om zich aan de snelheid te houden en de aanwijzingen op de borden te volgen.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Voor vragen is ook de Landelijke Informatielijn beschikbaar.