Park Kesteren organiseert zomeractiviteiten in Breda

Park Kesteren in Breda biedt van 14 tot en met 16 juli gratis zomeractiviteiten. Ontmoetingscentrum De Sleutel werkt samen met vrijwilligers om het programma te organiseren. Dit jaar is gekozen voor een vernieuwd concept door beperkte beschikbaarheid van helpers.

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Van dinsdagavond 14 juli tot en met donderdagavond 16 juli staan er verschillende activiteiten gepland in Park Kesteren, georganiseerd door De Sleutel, Grote Broer Grote Zus en vrijwilligers. Het programma is aangepast vanwege het aantal beschikbare vrijwilligers, maar biedt nog steeds volop vermaak voor jong en oud.

Activiteiten per dag

Dinsdagavond 14 juli kunnen bezoekers genieten van dansen, schaken, schilderen en sappentrappen. Muzikale entertainment wordt verzorgd door jongeren van Grote Broer Grote Zus.

Op woensdagavond 15 juli vindt een muziekbingo plaats met een ‘Photo Booth’-thema. Kinderen en bewoners kunnen vogelhuisjes timmeren en airbrush tattoos laten zetten.

Donderdagmiddag en -avond 16 juli is er een Springfestijn met springkussens en banen waar kinderen zich kunnen uitleven. Breda Actief sluit aan met (water)spellen, afhankelijk van het weer. Een frietkar is aanwezig voor wie trek heeft in een frietje. De avond wordt afgesloten met muziek.

Gratis toegang

De activiteiten zijn gratis toegankelijk en bedoeld om buurtbewoners samen te brengen. Organisator Natasja van de Goorbergh benadrukt dat het programma elk jaar wordt aangepast aan de beschikbare middelen en behoeften. De sfeer en het doel van verbinding blijven echter hetzelfde.