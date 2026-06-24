Man (24) misbruikte kwetsbare minderjarige meisjes: 2,5 jaar cel geëist 

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 2,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 24-jarige Maher B. uit Uden. Volgens justitie heeft hij meerdere minderjarige meisjes aan het ouderlijk gezag onttrokken. Ook zou hij een meisje van 15 jaar hebben verkracht, dat later zwanger raakte.

B. is afkomstig uit Syrië en woonde in een huurappartement in Uden. Volgens buurtbewoners was het daar regelmatig een komen en gaan van jonge meisjes. Het ging vaak om Syrische of Turkse meisjes, die van huis zouden zijn weggelopen. De betrokken meisjes waren woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Een van hen wilde wel komen, maar zag daar vanaf uit angst dat haar familie erachter komt wat er gebeurd is. Jonge logees

Een van de zaken draait om een 13-jarig meisje dat op 4 september 2025 haar trein miste op station Eindhoven. Samen met vrienden van B. ging zij naar zijn huis. Volgens de verdachte gebeurde daar ‘niks’ en zaten ze alleen op de grond. Maar via een vriendin ontdekte de vader een filmpje dat rondgestuurd was op Snapchat, waarop zijn dochter te zien was samen met twee mannen. Hij herkende de woning en schakelde de politie in. Agenten troffen het meisje die nacht aan in het appartement. Volgens het dossier lag zij samen met een ander meisje op een matras dat op de grond lag, in de armen van een jonge man. Ook B. was aanwezig in de woning. De verdachte zat gedurende de zitting met zijn schouders naar voren gebogen en zegt weinig. Hij had geen helder verhaal, maar zei eigenlijk continue dat hij de meisjes niet kent, niet wist hoe oud ze waren en alleen wilde helpen met een slaapplek.