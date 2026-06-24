Man (24) misbruikte kwetsbare minderjarige meisjes: 2,5 jaar cel geëist
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 2,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 24-jarige Maher B. uit Uden. Volgens justitie heeft hij meerdere minderjarige meisjes aan het ouderlijk gezag onttrokken. Ook zou hij een meisje van 15 jaar hebben verkracht, dat later zwanger raakte.
B. is afkomstig uit Syrië en woonde in een huurappartement in Uden. Volgens buurtbewoners was het daar regelmatig een komen en gaan van jonge meisjes. Het ging vaak om Syrische of Turkse meisjes, die van huis zouden zijn weggelopen.
De betrokken meisjes waren woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Een van hen wilde wel komen, maar zag daar vanaf uit angst dat haar familie erachter komt wat er gebeurd is.
Jonge logees
Een van de zaken draait om een 13-jarig meisje dat op 4 september 2025 haar trein miste op station Eindhoven. Samen met vrienden van B. ging zij naar zijn huis. Volgens de verdachte gebeurde daar ‘niks’ en zaten ze alleen op de grond. Maar via een vriendin ontdekte de vader een filmpje dat rondgestuurd was op Snapchat, waarop zijn dochter te zien was samen met twee mannen. Hij herkende de woning en schakelde de politie in.
Agenten troffen het meisje die nacht aan in het appartement. Volgens het dossier lag zij samen met een ander meisje op een matras dat op de grond lag, in de armen van een jonge man. Ook B. was aanwezig in de woning.
De verdachte zat gedurende de zitting met zijn schouders naar voren gebogen en zegt weinig. Hij had geen helder verhaal, maar zei eigenlijk continue dat hij de meisjes niet kent, niet wist hoe oud ze waren en alleen wilde helpen met een slaapplek.
“Er is een verschil tussen mensen helpen die de trein hebben gemist, of filmpjes maken van meisjes die met jongens op een matras liggen”, zei de rechter. B. ontkent alle betrokkenheid bij de ontucht. “Ik zat op mijn telefoon, terwijl zij aan het lachen waren en ben in slaap gevallen.”
Zwangerschap
Justitie beschuldigt de man ook van het meermaals verkrachten van een destijds 15-jarig meisje. Ze zou daarbij zijn gedrogeerd. Het meisje raakte uiteindelijk zwanger en brak die zwangerschap na vier maanden af.
B. geeft toe dat hij een keer seks met haar heeft gehad, maar ontkent dat sprake was van verkrachting. Volgens hem had hij een relatie met het meisje en had zij gezegd dat ze 17 jaar oud was.
Wisselende verklaring
Het meisje verklaarde bij de politie in eerste instantie ook dat de twee verkering hadden. Ze zei dat ze verliefd was en ze bang was voor haar vader, omdat ze geen relatie mocht hebben. Later zei ze dat ze die verklaring had afgelegd onder dwang. Zo zou B. gedreigd hebben haar broer met een mes te steken, als zij het zou wagen om aangifte tegen hem te doen.
Volgens de advocaat van de verdachte is er totaal geen bewijs dat er sprake is geweest van dwang. De twee zouden gewoon een relatie hebben gehad en de ouders van het meisje zouden vervolgens druk op haar hebben uitgeoefend. B. was destijds 22 en hij was in de veronderstelling dat zij 17 was.
De officier van justitie realiseert zich dat de verklaring onder druk van de familie gewijzigd kan zijn. Daarom klaagt justitie B. ook aan voor ‘ontucht met een meisje onder de 16 jaar’, mocht er onvoldoende bewijs zijn voor gedwongen seks.
Celstraf en voorwaarden
Al met al eist het OM 3,5 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Daarnaast wil het OM dat B. zich laat begeleiden door de reclassering. Ook zou hij onder begeleiding moeten gaan wonen en mag hij voorlopig geen contact hebben met minderjarigen.
De rechtbank doet op 8 juli uitspraak.