Hitteprotocol: gewijzigde tijden milieustraten gemeente Oisterwijk

Door de hitte zijn de openingstijden van milieustraten in Oisterwijk en Haaren aangepast. Ook de afvalstoffendienst start eerder met ophalen.

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Vanwege de hoge temperaturen passen de milieustraten in Oisterwijk en Haaren hun openingstijden aan. In Oisterwijk kun je op woensdag 24 juni, vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni terecht van negen uur tot één uur ’s middags. De milieustraat in Haaren is geopend op woensdag 24 juni en zaterdag 27 juni, eveneens van negen tot één.

De afvalstoffendienst heeft aangekondigd dat zij op vrijdag 26 juni al vanaf zes uur ’s ochtends afval gaan ophalen. Bewoners wordt gevraagd om hun afval vóór zes uur aan de straat te zetten. Houd er rekening mee dat het afval ook eerder wordt opgehaald dan normaal.

Extra aanpassingen

Vanwege de warmte is de chemokar op donderdag 25 juni niet aanwezig. Bij extreme weersomstandigheden, zoals deze hoge zomerse temperaturen, kunnen de openingstijden van milieustraten en afvaldiensten vaker worden aangepast. Controleer daarom regelmatig de website van de afvalstoffendienst voor updates.

Het nationaal hitteplan geeft daarnaast adviezen om tijdens deze hitte goed voor jezelf en anderen te zorgen. Dit plan biedt informatie over maatregelen die je kunt nemen bij extreme temperaturen.