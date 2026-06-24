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Fietser zwaargewond na botsing met auto op oversteekplaats in Moergestel
Vandaag om 13:38 • Aangepast vandaag om 14:54
Een fietser is woensdagmiddag zwaargewond geraakt op de Tilburgseweg in Moergestel. Het slachtoffer werd op een oversteekplaats geschept door een auto.
Er werden vele hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De auto raakte flink beschadigd.
Het is niet bekend of het slachtoffer een man of vrouw is. De weg is dicht voor onderzoek.
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