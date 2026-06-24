Ring Eindhoven drie weken afgesloten voor aanleg tunnel

De Ring Eindhoven wordt tijdelijk afgesloten tussen de Beemdstraat en Karel de Grotelaan. Van vrijdagavond 10 juli tot en met 31 juli wordt hier een tunnel geplaatst. Verkeer moet rekening houden met hinder door omleidingen.

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Om de Limburglaan veiliger te maken voor fietsers en voetgangers, wordt een tunnel onder de Ring aangelegd. Hiervoor wordt het deel tussen de Beemdstraat en de Karel de Grotelaan drie weken afgesloten. De werkzaamheden starten op vrijdagavond 10 juli om negen uur 's avonds en duren tot en met 31 juli.

Tijdens de afsluiting worden omleidingen ingesteld voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers. Het verkeer wordt door de tijdelijke route omgeleid om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De exacte details van deze omleidingen zijn te vinden via de website van Open Eindhoven.

De tunnel moet ervoor zorgen dat oversteken op deze drukke weg veiliger wordt. Het project is onderdeel van een bredere aanpak om de infrastructuur in Eindhoven beter en veiliger te maken voor alle weggebruikers.

Met de afsluiting van dit deel van de Ring wordt rekening gehouden met een toename van drukte op omliggende wegen. Weggebruikers wordt aangeraden om hun reis goed te plannen en rekening te houden met extra reistijd.