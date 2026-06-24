Buitenzwembad Valkenswaard eerder dicht om hitte: 'Veiligheid waarborgen'

Het buitenzwembad in bij Sportcomplex de Wedert in Valkenswaard gaat donderdag en vrijdag eerder dicht. De gemeente heeft deze maatregel genomen 'om de gezondheid en veiligheid van zowel medewerkers als bezoekers te waarborgen'.

"Voor een veilige openstelling van het buitenbad zijn voldoende toezichthouders noodzakelijk. Bij extreme hitte, waarbij de gevoelstemperatuur kan oplopen tot boven de 40 graden, kunnen concentratie, alertheid en reactietijd van medewerkers afnemen", staat op de site van de gemeente.

Het is de week tropisch warm in Brabant. Sinds woensdagmiddag twaalf uur geldt zelfs code oranje. Mede daarom heeft de gemeente besloten dat het zwembad zijn openingstijden deze week aanpast.

"Dit vraagt om extra personeelsinzet en meer roulatie om de kwaliteit van het toezicht op peil te houden. Tegelijkertijd is juist op deze drukke, warme dagen extra toezicht nodig. Omdat we dit niet kunnen garanderen, hebben we het besluit moeten nemen om de openingstijden tijdelijk aan te passen."

Het buitenzwembad is normaal van tien uur 's ochtends tot zes uur 's avonds open, maar deze week zal dit niet het geval zijn. Ook wordt vanwege de hoge gevoelstemperatuur woensdag niet gebakken in het paviljoen en wordt er geen eten verkocht. "Er worden alleen producten zoals ranja, water, koffie en thee verkocht", laat het zwembad weten.

Daarnaast is het niet mogelijk om een koud biertje te bestellen, want ook daar wordt de komende dagen vanaf gezien.

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