Meer dan vijftig bestuurders beboet bij verkeerscontrole

Bij een verkeerscontrole in de gemeente Woensdrecht zijn dinsdag 57 boetes uitgedeeld. De controle werd gedaan door de politie van Bergen op Zoom en studenten van de Politieacademie, samen met onder andere de douane, verkeerspolitie en de Koninklijke Marechaussee.

Zo reden er vijftien mensen zonder gordel en waren er twee bestuurders onder invloed van drugs. Drie mensen reden zonder geldig rijbewijs en iemand had een boksbeugel bij zich.

Er zijn twee voertuigen in beslag genomen. Ook heeft de Belastingdienst een bedrag van ruim 31.000 euro geïnd. De douane nam drugs en sigaretten in beslag.