Aantal reizigers in Brabants OV blijft stabiel, maar gebruik verandert

Sinds het einde van de coronapandemie is het aantal busreizigers niet tot nauwelijks gestegen. Dat blijkt uit een jaarlijkse rapportage van de provincie en vervoerders Arriva en Hermes. Vergeleken met 2024 steeg het aantal reizigers in 2025 amper. Nog altijd ligt het aantal mensen dat gebruik maakt van het busvervoer flink onder het niveau van 2019.

Vooral het aandeel reizen dat wordt gemaakt op werkdagen is kleiner dan voorheen, is te lezen in het rapport . Dat mensen meer thuiswerken en online studeren zou hier de voornaamste reden voor zijn.

Vóór het uitbreken van de corona-pandemie lag het aantal reizen nog boven de 50 miljoen per jaar. In 2020 zakte dat tot onder de 30 miljoen. Sinds het einde van de pandemie steeg het aantal reizen gestaag richting 47,5 miljoen. Tot afgelopen jaar: in vergelijking met 2024 steeg het aantal reizen in 2025 amper.

Tegelijkertijd is er wel een groei in het aandeel reizen in het weekend, "wat erop wijst dat vrijetijds- en sociale verplaatsingen met het OV grotendeels zijn genormaliseerd. Deze verschillen tussen werkdagen en weekenddagen zijn inmiddels zichtbaar in alle Brabantse concessies en wijzen op een duurzaam veranderd gebruik van het openbaar vervoer", staat er in het rapport.

Opschalen

Sinds het einde van de pandemie nam het aantal reizigers weer geleidelijk toe, maar het lukte de vervoerders nog niet om het OV op te schalen. Vooral een gebrek aan buschauffeurs was hier de reden voor. Inmiddels is het de vervoerders gelukt om meer personeel aan te nemen en om de dienstregeling uit te breiden. Bijvoorbeeld in het zuidoosten van de provincie is het aantal geplande uren in de dienstregeling het afgelopen jaar met veertigduizend toegenomen.

"Zowel in het buitengebied als in veel stadscentra heb je nu meer opties om met de bus te reizen. Dat is iets om trots op te zijn", zegt gedeputeerde van Mobiliteit Stijn Smeulders (PvdA). "De afgelopen jaren hadden we het vaak over herstel van het openbaar vervoer, maar inmiddels is in Brabant echt weer sprake van groei."

Over de kwaliteit van het busvervoer zijn Brabantse reizigers tevreden: ze geven het een 8. Dat is ietsje hoger dan het landelijke cijfer, dat is een 7,9.