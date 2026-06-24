Nieuw college van Altena aan de slag

Altena heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 23 juni zijn vier nieuwe wethouders officieel benoemd. Samen met de burgemeester gaan zij de komende vier jaar aan de slag. Het doel is om de gemeente verder te ontwikkelen voor inwoners, verenigingen en bedrijven.

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Het nieuwe college van Altena bestaat uit Wendy van Ooijen-van Breugel (CDA), Shah Sheikkariem (AltenaLokaal), Pieter Neven (SGP) en Patrick Kok (VVD). Zij vormen samen met burgemeester en gemeenteraad het bestuur van de gemeente voor de periode 2026-2030.

Op basis van het bestuursakkoord 2026-2030 wil het college verder bouwen aan Altena. Dit akkoord biedt een duidelijke richting maar ook ruimte voor dialoog en uitwerking. In de komende maanden wordt een werkprogramma opgesteld, dat de basis vormt voor de begroting.

Focus op vier thema’s

Het college richt zich de komende jaren op vier belangrijke thema’s: een sterke sociale basis en zorg voor elkaar, leefbare en vitale kernen, voldoende en passende woningen, en een sterke lokale economie. Samenwerking met partners en inwoners staat centraal.

Het nieuwe bestuur kiest daarbij voor een praktische aanpak, waarbij ideeën concreet worden uitgevoerd. Deze fase biedt kansen om met de samenleving aan tastbare resultaten te werken en Altena toekomstbestendig te maken.