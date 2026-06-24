Aangepaste openingstijden gemeentehuis Laarbeek

Het gemeentehuis van Laarbeek past de openingstijden aan vanwege verwachte drukte door verlopen reisdocumenten. Er zijn extra avondopenstellingen en enkele dagen met gewijzigde tijden.

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Door de grote hoeveelheid verlopen paspoorten en identiteitsbewijzen verwacht de gemeente Laarbeek extra drukte tot en met augustus 2026. Om lange wachttijden te voorkomen, is het gemeentehuis extra open op maandag 29 juni en maandag 6 juli van zes uur tot half acht ’s avonds.

Daarnaast is het belangrijk om afspraken tijdig in te plannen. De gemeente adviseert inwoners om ongeveer een maand voordat hun reisdocument verloopt een afspraak te maken. Zo kan men eventuele vakantieplannen zonder problemen door laten gaan.

Wijzigingen tijdens zomerperiode

Tijdens de zomerperiode zijn er ook enkele aanpassingen in de openingstijden. Op donderdag 25 juni sluit het gemeentehuis al om half vier en is het telefonisch niet bereikbaar. Op de woensdagen 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus zijn de balies vanaf half één gesloten en de receptie vanaf vijf uur. Er zijn dan geen avondopenstellingen.

Op andere dagen blijven de reguliere openingstijden gelden. Het gemeentehuis is maandag, dinsdag en donderdag open tot vijf uur ’s middags en op vrijdag tot half één. Inwoners worden gevraagd rekening te houden met deze wijzigingen.