800 nieuwe LED-lampen voor straatverlichting in Loon op Zand

Bijna 800 lantaarnpalen krijgen nieuwe LED-lampen in de gemeente Loon op Zand.

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De gemeente Loon op Zand is begonnen met het vervangen van bijna 800 lampen in de straatverlichting. Door deze nieuwe LED-lampen wordt straks 85 procent van de openbare verlichting energiezuinig. Dat levert een energiebesparing op van maximaal 50 procent en zorgt voor minder CO2-uitstoot.

De LED-lampen hebben daarnaast een langere levensduur en vragen minder onderhoud. Dit maakt ze niet alleen milieuvriendelijk, maar ook efficiënter en voordeliger op de lange termijn.

Verlichting in vier buurten

De vervanging vindt plaats in verschillende buurten in de gemeente. In Loon op Zand worden de lampen vernieuwd in Oud Loon en Molenwijk. In Kaatsheuvel gaat het om de buurten Loonse Vaert en Rooi Dorp. In De Moer worden alle lichtmasten energiezuinig gemaakt.

Het project loopt tot en met oktober van dit jaar. Daarna is een groot deel van de straatverlichting in de gemeente duurzamer en klaar voor de toekomst.