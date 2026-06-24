Tijdig vergunning aanvragen voor WK-activiteiten in Land van Cuijk

Horecaondernemers en organisatoren worden opgeroepen om snel vergunningen aan te vragen voor activiteiten rond de volgende WK-wedstrijden. Nederland speelt maandagavond of dinsdagnacht, afhankelijk van de poulestand.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk vraagt ondernemers en organisatoren om uiterlijk vrijdag 26 juni hun vergunningaanvraag in te dienen voor evenementen rond de WK-wedstrijden. Nederland is door naar de volgende ronde, maar wanneer de wedstrijd precies plaatsvindt, hangt af van de poulestand. Het wordt maandag 29 juni om zeven uur ’s avonds als Nederland tweede wordt, of dinsdag 30 juni om drie uur ’s nachts als ze eerste worden.

Door de korte tijd tot de volgende wedstrijden is snelle verwerking van vergunningaanvragen essentieel. Het gaat bijvoorbeeld om evenementenvergunningen voor activiteiten met een scherm in de openbare ruimte of om ontheffingen voor verruiming van openingstijden voor horecaondernemers, mocht de wedstrijd in de nachtelijke uren plaatsvinden.

Ook voor andere landen

De oproep geldt niet alleen voor fans van Nederland. Wie een evenement wil organiseren voor supporters van andere landen die nog actief zijn op het WK, moet ook een vergunning aanvragen. Het is daarbij verstandig om aanvragen meteen te doen voor alle mogelijke wedstrijden in de resterende WK-periode.

Meer informatie over het aanvragen van vergunningen en ontheffingen is te vinden op de website van de gemeente Land van Cuijk.