Gemeente Meierijstad waarschuwt: gooi geen doekjes in het riool

De gemeente Meierijstad waarschuwt inwoners om geen vochtige doekjes, handdoeken of ander afval door het riool te spoelen. Hierdoor raken pompen verstopt, wat risico’s oplevert voor de volksgezondheid en het waterleven.

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De pompen die het afvalwater in Meierijstad moeten verpompen, lopen regelmatig vast door afval zoals vochtige doekjes en ander materiaal. Gemeentewerkers moeten deze verstoppingen handmatig oplossen, wat tijd en geld kost. De gemeente roept inwoners op om hier rekening mee te houden.

Bij zware regenval is het belangrijk dat het water goed kan worden afgevoerd naar de juiste plekken. Als pompen niet werken door verstoppingen, kan vies water in sloten en beken terechtkomen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het waterleven en kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Gevolgen voor natuur en gezondheid

Vies water in sloten en beken kan ervoor zorgen dat planten en dieren in het water in gevaar komen. Daarnaast brengt het risico’s mee voor mensen die in contact komen met het vervuilde water. De gemeente benadrukt daarom dat het afval niet in het riool thuishoort.

Meierijstad vraagt inwoners om alert te zijn en hun afval op de juiste manier te verwijderen. Alleen toiletpapier mag worden doorgespoeld, andere materialen horen in de afvalbak.